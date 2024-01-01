Общественный транспорт Перми перевёз на 5,4 млн пассажиров больше, чем год назад В отрасли выросли доходы и расходы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В транспортном департаменте администрации Перми подвели итоги работы за девять месяцев 2024 года. В отчёте указано, что с января по сентябрь общее количество пассажиров общественного транспорта достигло 176,5 млн человек, что на 5,4 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выручка отрасли увеличилась с 3,5 до 3,7 млрд руб. Также с запуском новых маршрутов возросли затраты на транспортную работу — с 4,6 до 4,8 млрд руб. В то же время дотации из городского бюджета уменьшились на 69,7 млн руб.

Доля льготных, социальных и гражданских проездных возросла до 40%. Средняя цена проезда, с учётом использования проездных документов, составляет 27,6 руб. Безлимитный месячный проездной является самым востребованным, с ним было совершено 7,7 млн поездок. Количество поездок с годовыми проездными увеличилось вдвое — с 1,6 до 2,4 млн. Доля наличных расчётов сократилась с 6,2 до 3,5%.

С целью борьбы с безбилетниками контролёры с начала года провели более 100 тыс. проверок, в результате к ответственности привлечены около 12 тыс. безбилетных пассажиров.

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