Алёна Бронникова В ноябре среди самых высокооплачиваемых вакансий Перми оказался каменщик Зарплата предлагается от 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В ноябре работодатели больше всего готовы платить каменщику, менеджеру по работе с клиентами, плотнику-отделочнику и руководителю отдела оценки. По исследованиям аналитиков SuperJob, эти профессии оказались в числе наиболее высокооплачиваемых. Они заняли первые строчки в рейтинге с предлагаемой зарплатой от 100 тыс. руб.

Уточняется, что каменщика ищет компания, которая занимается гaзификaцией и cтpoительством газopaспpeделитeльных cиcтем. Руководителя отдела оценки ищет организация, специализирующаяся на оказании услуг аудита, оценки и права.

Пятое место в рейтинге заняла вакансия заместителя начальника цеха. Ему предлагают оплату от 91 тыс. руб., а также дополнительный отпуск и дополнительный соцпакет.

«В топе лучших предложений ноября — вакансии в ретейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT», — сообщают представители сервиса.

В других крупных российских городах в топе зарплатных предложений последнего месяца осени оказались врачи, руководящие должности в отделах продаж, начальники производства, инженеры-проектировщики и водители с категорией Е.

Как сообщалось в начале ноября, за год зарплаты в сфере рабочих профессий в Пермском крае увеличились на 39%. Медианная предлагаемая зарплата составила 84,2 тыс. руб., что почти на 24 тыс. руб. выше, чем в начале года.

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