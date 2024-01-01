За год в Пермском крае рекордно выросли зарплаты рабочих Увеличение спроса на рабочий персонал связывают с изменениями в экономической ситуации страны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года зарплаты в сфере рабочих профессий в Пермском крае увеличились приблизительно на 39%. Медианная предлагаемая зарплата для рабочего персонала сейчас составляет 84,22 тыс. руб., что почти на 24 тыс. руб. выше, чем в начале года. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на hh.ru.

Интенсивный рост спроса на рабочие кадры в регионе начался весной прошлого года, и за два года он увеличился почти вдвое: с 3-3,5 тыс. вакансий до 5,5-5,7 тыс. В октябре 2024 года в список самых высокооплачиваемых вакансий, по версии hh.ru, вошли водитель автомобиля «БелАЗ» (от 225 тыс. руб. на руки), водитель категории Е с окладом 150-180 тыс. руб. (до вычета налогов), сборщик заказов (от 102 тыс. руб.) и др.

Согласно данным сервиса SuperJob, за год зарплата токаря-станочника, фрезеровщика и электрогазосварщика возросла на 11%, слесаря-ремонтника — на 9%, а электромонтажника и маляра-штукатура на 6%. Максимальная зарплата по этим специальностям достигает 180 тыс. руб. в месяц, в то время как средняя составляет примерно половину этой суммы.

На hh.ru увеличение спроса на рабочий персонал связывают с изменениями в экономической ситуации страны, особенно с быстрым ростом производственных компаний. Также на спрос влияет развитие сектора электронной коммерции и увеличение складской логистики. Рабочие заняты и в строительной отрасли, которая демонстрирует рост в последние годы. Важную роль играет ситуация с частичной мобилизацией: призыв специалистов из некоторых профессий привёл к росту их потребности и увеличению заработной платы со стороны работодателей.

Эксперты прогнозируют продолжение тренда на дефицитные рабочие специальности в 2025-2026 годах. Одной из наиболее востребованных и высокооплачиваемых профессий станут электрики, электромонтажники.

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