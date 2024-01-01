Алёна Бронникова Участник СВО из Прикамья уничтожил два дрона ВСУ очередью из автомата Это позволило сослуживцам дойти до точки эвакуации в полном составе Поделиться Твитнуть

Фото из боевого листка, предоставленного для публикации Военным комиссариатом Пермского края

Военнослужащий из Березников Пермского края рядовой Карло Эрбелидзе в зоне СВО уничтожил два дрона ВСУ очередью из автомата. Это произошло в сентябре, когда он шёл замыкающим группы во время выхода личного состава первого мотострелкового батальона в район восстановления.

«Во время движения по маршруту Карло Гочевич обнаружил два приближающихся вражеских FPV-дрона. Подпустив их на дистанцию более вероятного поражения, уничтожил сначала один, а затем второй дрон, после чего группа продолжила движение», — сообщается в боевом листке, предоставленном Пермским краевым военкоматом, опубликованном в группе «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте.

Отмечается, что благодаря выучке и меткости пермяка его сослуживцы не пострадали и смогли добраться до точки эвакуации. Карло Эрбелидзе служит в зоне СВО по контракту гвардии рядовым 433-го мотострелкового полка.

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