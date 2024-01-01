Подрядчик приступил к ремонту дома-музея Дягилева в Перми Работы за 7,9 млн рублей выполняет ООО «Пермстроймет+» Поделиться Твитнуть

Автор фото Татьяна Титова. В здании, где жила семья Дягилевых в Перми, сейчас находится гимназия.

Подрядная организация ООО «Пермстроймет+» приступила к ремонту внутренних помещений объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил С.П. Дягилев» (Пермь, ул. Сибирская, 33). Гимназия №11 1 ноября заключила с компанией (единственным участником закупки) контракт на проведение работ на сумму 7 млн 886 тыс. руб., а с 6 ноября исполнитель вышел на стройплощадку.

Как сказано в техзадании, ремонт коснётся системы отопления, а также семи помещений на двух этажах и в подвале здания, работы будут выполнены с учётом необходимости сохранения исторических интерьеров. Они проводятся, как отмечено в документации, «на территории действующего учреждения, в стеснённых условиях». Ремонт должен быть окончен к 30 ноября.

Особняк на ул. Сибирской, 33 является памятником истории местного значения. Отроческие годы здесь провёл всемирно известный антрепренёр Сергей Дягилев. После отъезда семьи Дягилевых в Санкт-Петербург в 1891 году здание было выкуплено городским обществом и Пермским уездным земством. С 1925 года здесь разместили школу № 21, с 1926—1927 годов преобразованную в школу № 11. С 1992 года школа № 11 называется гимназией им. С. П. Дягилева. В историческом корпусе сейчас открыт музей Сергея Дягилева.

Весной 2024 года сообщалось, что в исторический корпус может переехать школа №21. Однако в мэрии информацию опровергли. В администрации подчеркнули, что помещения музея Дягилевской гимназии не будут использоваться как учебные классы, образовательный процесс организуется на площадях нового корпуса гимназии.

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