В Прикамье на 2,7% снизилось количество заболевших ОРВИ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 4 по 10 ноября 2024 года в Пермском крае наблюдалось снижение числа заболевших ОРВИ на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей. В общей сложности зарегистрировано 13 593 случая заболевания, при этом эпидемический порог не превышен, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лабораторный мониторинг показал, что среди пациентов с признаками ОРВИ по-прежнему доминируют вирусы негриппозной природы — парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

Для профилактики гриппа и ОРВИ медики рекомендуют сделать прививку, соблюдать правила личной гигиены, избегать переохлаждения, регулярно проветривать помещения и ограничивать контакты с людьми, имеющими симптомы заболевания. Кроме того, важно поддерживать чистоту в доме, проводить больше времени на свежем воздухе и обращаться к врачу при появлении первых симптомов, избегая самолечения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.