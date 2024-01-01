Количество частных инвесторов в Прикамье выросло на 9 тысяч Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На конец октября 2024 года в Пермском крае зарегистрировано 759,6 тыс. частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже, что на 9061 больше по сравнению с предыдущим месяцем. В октябре в торговых операциях на фондовом и облигационном рынках принимали участие 86 450 частных инвесторов из Прикамья.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами в Пермском крае на Московской бирже, достигло 127,6 тыс.

В сумме количество физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже на конец прошедшего месяца составило 34,2 млн, они открыли 62,1 млн счетов.

Общий объём торговых операций на площадках Московской биржи в октябре 2024 года составил 140,1 трлн руб., такие данные предоставила пресс-служба биржи.

Группа «Московская биржа» управляет крупнейшей многофункциональной биржевой площадкой в России, где осуществляется торговля акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, а также товарами и инструментами денежного рынка.

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