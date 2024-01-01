Чтобы рабочие не заглядывали в палаты к роженицам, в роддоме Перми заклеят окна Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

В роддоме МЧС №9 (ул. Братьев Игнатовых, 2 в Перми) заклеят окна, чтобы рабочие не заглядывали в палаты к роженицам, рассказали perm.aif.ru в минздраве Пермского края.

На территории медицинского учреждения идёт капитальный ремонт. Молодые матери и медицинский персонал вынуждены регулярно слышать шум техники и дышать строительной пылью. Утром 11 ноября в телеграм-канале «ЧП Пермь. Новости» появилось сообщение о том, что строители наблюдают через окна за роженицами в палатах и процедурных кабинетах.

В краевом министерстве здравоохранения подтвердили, что в курсе ситуации, и просят пациенток проявить терпение и понимание.

«Действительно, подрядчик не выполнил условие заклеивания окон фасада на время работы с люлек. С ним проведена беседа, обещано, что недочёты будут устранены в ближайшее время», – рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее пациентки этого роддома уже жаловались на нестерпимый шум. В соцсетях появилось видео, снятое в одной из палат, на котором слышен громкий шум ремонта. Отмечалось, что женщины, переживающие волнение перед родами, вынуждены испытывать дополнительные стрессы.

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