Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В посёлке Чёрное открылся после ремонта сельский клуб Реконструкция по национальному проекту «Культура» дала учреждению новые возможности Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Черновской сельский клуб по официальному статусу является структурным подразделением Половодовского сельского дома культуры, однако для посёлка с тысячным населением это учреждение особой важности. Как шутит директор клуба Ольга Мазунина, его посещают жители всех возрастов, начиная от нерождённых детей: здесь проходят мероприятия и для беременных, и для пенсионеров, и для школьников… На большие праздники приходят все вместе, семьями.

1 ноября клуб открылся после масштабной реконструкции, которую коллектив выиграл в конкурсе национального проекта «Культура».

Чёрное — посёлок с необычной историей в Соликамском городском округе. Богатой историей может похвастать и клуб: он располагается в здании 1959 года постройки, и возводили его немцы. Посёлок был основан спецпереселенцами — немцами Поволжья, а после Великой Отечественной войны здесь появились ещё и трудовые бригады военнопленных. В здании было печное отопление, не было водопровода и канализации, но сельчане всё равно любили свой клуб. Здесь всегда кипела жизнь!

В клубе сегодня работает 15 объединений, в них занимается 147 человек; в 2023 году было проведено 443 мероприятия — больше, чем дней в году, и в них приняли участие 12,5 тыс. человек.

Это очень активный клуб. Коллектив постоянно участвует в конкурсах социальных проектов «ЛУКОЙЛа» и «Уралкалия», выигрывает гранты, проводит большие праздники, летом работает как детская площадка. Здесь учитывают все современные веяния: в 2022 году открылся социальный кинозал, а в 2023 году началась работа по «Пушкинской карте». В том же году при Черновском сельском клубе открылся музей истории и быта посёлка.

Начиная с 2011 года коллектив клуба постоянно улучшал условия работы. В финансировании ремонтов и реконструкций содействовали все сельчане — так, на кресла для зрительного зала в 2015 году буквально скидывались всем миром. Участвуя в разных программах, коллектив учреждения получил и отопление — была построена собственная котельная, и водопровод, и новые окна и двери, и сайдинг на фасаде.

В 2023 году Черновский сельский клуб выиграл финансирование по национальному проекту «Культура» и получил радикальное обновление. По признанию Ольги Мазуниной, у неё мурашки побежали, когда она увидела стильный дизайн фойе и зала, современное освещение… Теперь клуб полностью приспособлен для маломобильных посетителей — есть пандус со специальным резиновым покрытием, оборудованный туалет. Увеличилась и получила профессиональные качества сцена: раньше на неё можно было подниматься только из зрительного зала, теперь же есть кулисы, а за ними — актёрские гримёрки. Оборудование, в том числе громоздкий спортивный инвентарь, отныне хранится в отдельной просторной кладовой. У директора и сотрудников появились кабинеты.

Пермский край традиционно активно участвует в программах национального проекта «Культура». В нынешнем году был отремонтирован ещё и культурно-досуговый центр в селе Елово, в отдалённые населённые пункты всё чаще приезжают автоклубы, преображаются библиотеки и музеи, открываются виртуальные концертные залы.

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