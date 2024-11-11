Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

В посёлке Чёрное открылся после ремонта сельский клуб

Реконструкция по национальному проекту «Культура» дала учреждению новые возможности

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  Министерство культуры Пермского края

Черновской сельский клуб по официальному статусу является структурным подразделением Половодовского сельского дома культуры, однако для посёлка с тысячным населением это учреждение особой важности. Как шутит директор клуба Ольга Мазунина, его посещают жители всех возрастов, начиная от нерождённых детей: здесь проходят мероприятия и для беременных, и для пенсионеров, и для школьников… На большие праздники приходят все вместе, семьями.

1 ноября клуб открылся после масштабной реконструкции, которую коллектив выиграл в конкурсе национального проекта «Культура».

Чёрное — посёлок с необычной историей в Соликамском городском округе. Богатой историей может похвастать и клуб: он располагается в здании 1959 года постройки, и возводили его немцы. Посёлок был основан спецпереселенцами — немцами Поволжья, а после Великой Отечественной войны здесь появились ещё и трудовые бригады военнопленных. В здании было печное отопление, не было водопровода и канализации, но сельчане всё равно любили свой клуб. Здесь всегда кипела жизнь!

В клубе сегодня работает 15 объединений, в них занимается 147 человек; в 2023 году было проведено 443 мероприятия — больше, чем дней в году, и в них приняли участие 12,5 тыс. человек.

Это очень активный клуб. Коллектив постоянно участвует в конкурсах социальных проектов «ЛУКОЙЛа» и «Уралкалия», выигрывает гранты, проводит большие праздники, летом работает как детская площадка. Здесь учитывают все современные веяния: в 2022 году открылся социальный кинозал, а в 2023 году началась работа по «Пушкинской карте». В том же году при Черновском сельском клубе открылся музей истории и быта посёлка.

Начиная с 2011 года коллектив клуба постоянно улучшал условия работы. В финансировании ремонтов и реконструкций содействовали все сельчане — так, на кресла для зрительного зала в 2015 году буквально скидывались всем миром. Участвуя в разных программах, коллектив учреждения получил и отопление — была построена собственная котельная, и водопровод, и новые окна и двери, и сайдинг на фасаде.

В 2023 году Черновский сельский клуб выиграл финансирование по национальному проекту «Культура» и получил радикальное обновление. По признанию Ольги Мазуниной, у неё мурашки побежали, когда она увидела стильный дизайн фойе и зала, современное освещение… Теперь клуб полностью приспособлен для маломобильных посетителей — есть пандус со специальным резиновым покрытием, оборудованный туалет. Увеличилась и получила профессиональные качества сцена: раньше на неё можно было подниматься только из зрительного зала, теперь же есть кулисы, а за ними — актёрские гримёрки. Оборудование, в том числе громоздкий спортивный инвентарь, отныне хранится в отдельной просторной кладовой. У директора и сотрудников появились кабинеты.

Пермский край традиционно активно участвует в программах национального проекта «Культура». В нынешнем году был отремонтирован ещё и культурно-досуговый центр в селе Елово, в отдалённые населённые пункты всё чаще приезжают автоклубы, преображаются библиотеки и музеи, открываются виртуальные концертные залы.

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