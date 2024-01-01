В Прикамье памятник Ленину окрасился в красный цвет Монументу после реконструкции сделали архитектурную подсветку Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Белов

В Чусовом местные власти завершили реконструкцию памятника В.И. Ленину и добавили к нему бордово-красную архитектурную подсветку. Результат выполненных работ опубликовал на своей странице в соцсетях глава округа Сергей Белов.

По его словам, теперь памятник обрёл завершённый вид и выглядит ещё более впечатляюще.

Чиновник напомнил, что реконструкция памятника проводилась в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» (направление «Формирование комфортной городской среды»).

«Именно вы, жители, год назад выбрали этот объект для благоустройства. Спасибо за ваше участие!» — написал Белов.

Глава округа призвал всех прогуляться по обновлённому скверу и полюбоваться результатом совместной работы.

Напомним, сегодня в Перми открыли памятник писателю Фёдору Достоевскому.

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