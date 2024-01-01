В Перми открыли памятник Достоевскому Церемония собрала несколько сотен пермяков Поделиться Твитнуть

Утром 11 ноября в сквере Декабристов, которое находится напротив СИЗО №1, открыли памятник писателю Фёдору Достоевскому. Событие было приурочено ко дню его рождения. Внушительная фигура писателя в арестантской шинели с Евангелием в руках установлена в центре сквера.

Церемония началась в 11:00, но пермяки стали подтягиваться заранее. Преимущественно это были студенты, которые пришли на мероприятие со своими преподавателями, священнослужители, общественные деятели и простые горожане.

Открытие началась с обращения губернатора Пермского края, который также приехал для участия в этом событии. Глава региона сказал, что за счёт появления этого памятника сквер Декабристов станет точкой притяжения. Он отметил, что «открытие подобных памятников позволит нам хранить историю нашей земли, хранить то, что осталось от трудов таких великих людей как Достоевский, и передавать это из поколения в поколение».

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, обратившись к собравшимся, заявил, что лучше воздвигать памятники, чем низвергать их.

«Он (Достоевский — ред.) дважды приезжал в Пермь. Немного было узников, которые прошли через пересыльную тюрьму, но только Достоевский смог пережить это и талантливо осмыслить в своих произведениях. Хочу поздравить всех и пожелать, чтобы мы ближе познакомились с его трудами и понимали бы его как человека, который пережил очень многие превратности судьбы», — сказал митрополит.

От Пермского отделения общества Достоевского выступил профессор ПГНИУ Олег Сыромытников.

По его словам, новый памятник отличается тем, что «он поставлен в абсолютных традициях русской культуры: по благословению правящего архиерея, при поддержке властей города, при помощи благотворителей и общественных деятелей всей России».

«В каждом кубическом миллиметре памятника вклад многих десятков и даже сотен пермяков, потому что был объявлен сбор средств. И действительно, школьники, и учителя, студенты и преподаватели, бюджетники и бизнесмены внесли свою лепту в этот памятник. Это по-настоящему народный памятник», — рассказал Сыромятников.

Торжественная часть завершилась возложением цветов, которые принесли участники.

Как ранее писал «Новый компаньон», подготовка к установке монумента началась в июле. На месте его установки прошли археологические изыскания.

В 2018 году эскиз памятника одобрил Общественный совет по топонимике при главе Перми, а три года назад, в 200-летнюю годовщину со дня рождения писателя, в Сквере декабристов заложили камень. На месте как раз и стоит сейчас памятник.

Автор монумента — Алексей Матвеев. Проект установки скульптуры курировало Пермское региональное отделение российского Военно-исторического общества при поддержке администрации губернатора Пермского края и Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (Москва).

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