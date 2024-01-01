Зарина Ситдикова В Перми началась подготовка к установке памятника Фёдору Достоевскому Скульптура писателя появится в Сквере декабристов Поделиться Твитнуть

Эскиз памятника Фёдору Достоевскому в саду Декабристов

В Перми началась подготовка к установке памятника Фёдору Достоевскому. Об этом сообщает издание «Текст».

Скульптура писателя на постаменте будет расположена в Сквере декабристов, вблизи улицы, названной в честь Фёдора Михайловича. По информации издания, на месте установки памятника уже прошли необходимые археологические изыскания.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», Общественный совет по топонимике при главе города Перми одобрил эскиз объекта ещё в 2018 году. Три года назад, в 200-летнюю годовщину со дня рождения писателя, в Сквере декабристов состоялась закладка камня на месте будущего памятника.

Автором памятника стал Алексей Матвеев. Он изобразил Фёдора Достоевского в арестантской шинели с Евангелие в руках. Сейчас проектом установки скульптуры занимается Пермское региональное отделение российского Военно-исторического общества при поддержке администрации губернатора Пермского края и Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (г. Москва).

По информации Пермского архива социально-политической истории, Фёдор Достоевский дважды проездом побывал в Перми. Случилось это в 1850 и 1859 годах.

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