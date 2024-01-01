Типографию «КП-Пермь» продали ИПК «Звезда» Предприятие было зарегистрировано в 2019 году Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

По данным источников «Нового компаньона», типография «КП-Пермь», которая находится на ул. 1905 года, продана издательско-полиграфическому комплексу «Звезда».

Гендиректор «КП-Пермь» Елена Оломпиева отказалась комментировать дальнейшую судьбу предприятия.

Оперативно дозвониться до директора ИПК «Звезда» Алексея Коротаева не удалось.

Согласно checko.ru, на 11 ноября 2024 года ООО «Типография «КП-Пермь» является действующим предприятием.

В 2023 году выручка типографии понизилась до 2,5 млн руб. (-33%), а чистая прибыль до -256 тыс. руб. (-202%).

Типография была основана 5 апреля 2019 года. Гендиректором тогда же стала Елена Оломпиева.

Основной вид деятельности общества — печатание газет, среди других видов — «прочие виды полиграфической деятельности», «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», «издание газет».

Напомним, в начале августа Сергей Добрынин, занимавший пост исполнительного директора ИПК «Звезда» на протяжении 15 лет, покинул должность в связи с выходом на пенсию. На его место назначили Алексея Коротаева.

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