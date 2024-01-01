В пермской типографии «Звезда» сменился руководитель Вместо Сергея Добрынина ИПК возглавит Алексей Коротаев Поделиться Твитнуть

Издательский комплекс «Звезда»

yandex.ru

Сергей Добрынин, который занимал пост исполнительного директора Пермского издательско-полиграфического комплекса «Звезда» на протяжении 15 лет, 1 августа покинет свою должность в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Добрынин отметил, что уже есть приказ о назначении его преемника. На этот пост будет назначен Алексей Коротаев, который не имел ранее опыта работы в типографии. Коротаев является зятем Бориса Пожарского, бывшего председателя крайсовпрофа. Пермские источники упоминают, что он также является одним из владельцев ТРЦ «Триада», который располагается на базе ДК профсоюзов.

С уходом Добрынина работа издательства не изменится, и основной задачей будет активное развитие газетного производства, как подчеркнул сам Добрынин.

ИПК «Звезда» был основан в 1922 году и считается одной из самых древних типографий в Перми. В прошлом он входил в число крупнейших полиграфических компаний Западного Урала, занимаясь печатью газет, журналов и книг. В настоящее время часть помещений используется для производства, а другая сдаётся в аренду. Выходит более десяти региональных изданий, включая «Российскую газету». С мая 2024 года единственным владельцем компании является АО «Российские газеты».





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