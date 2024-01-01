В Перми прощаются с учёным-физиком ПГНИУ Дальво Кадыровым Он скончался 7 ноября Поделиться Твитнуть

Дальво Кадыров

ПГНИУ

В Перми 11 ноября на ул. Старцева проходит гражданская панихида по доценту кафедры теоретической физики ПГНИУ Дальво Кадырову. Он скончался 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе университета и выразили соболезнования родным и близким учёного.

Дальво Ибрагимович родился в 1937 году в селе Кайбицы Татарской АССР. В 1959 году он завершил обучение на физическом факультете Пермского государственного университета. В 1970 году, под руководством профессора Шапошникова, защитил кандидатскую диссертацию на тему «К общей теории парамагнитной релаксации». За значительные достижения в области науки и преподавания в 1975 году ему было присвоено звание доцента.

На основании своих исследований в области магнитного резонанса и релаксации, а также физики магнитных явлений и неравновесных процессов, он опубликовал статьи в таких авторитетных журналах, как ЖЭТФ и Доклады АН СССР.

В последние годы Кадыров читал базовые лекции для студентов-физиков.

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