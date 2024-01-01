Взнос по ипотеке в Прикамье достиг половины суммы зарплат двух супругов По доступности ипотеки край вошёл в топ-20 регионов РФ Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Пермский край занял 19 место среди регионов России по доступности ипотеки, это следует из рейтинга «РИА Новости». Так, в Прикамье соотношение платежа по ипотеке и средней зарплаты двух человек составило 49,5% при взносе в 59,2 тыс. руб. на жильё с кредитом в размере в среднем 2,8 млн руб.

А первое место в рейтинге занял Чукотский автономный округ — там соотношение платежа с зарплатой составило всего 28,8% при взносе 87,9 тыс. руб. и среднем размере кредита 4,2 млн. Второе и третье место у ЯНАО и ХМАО — в этих регионах процент соотношения чуть выше — 32,1% (при взносе в 87,4 тыс. руб.) и 37,5% (с платой в 76,3 тыс. руб.) соответственно.

Почти все лидеры рейтинга — это северные и удаленные регионы, отмечают эксперты. Их лидерство определяется тем, что из-за суровых климатических условий и специфики ведения в них бизнеса зарплаты во всех этих регионах заметно превосходят средние цифры в других субъектов РФ.

В конце рейтинга оказались Северная Осетия (99,8%), Дагестан (116,1%) и Калмыкия (129,3%).

Соседняя с Прикамьем Свердловская область заняла 21 место. Там соотношение платежа по ипотеке и средней зарплаты двух человек составило 52% при взносе 66,3 тыс. руб. Нижегородская область — на 55 месте: 66,9% при взносе 71,5 тыс. руб.

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