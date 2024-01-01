На помощь родителям жители Перми тратят 8,8 тысячи рублей в месяц Это меньше, чем год назад Поделиться Твитнуть

На материальную поддержку родителей у жителей Перми уходит в среднем 8,8 тыс. руб. в месяц. Это выяснили аналитики SuperJob. Эту цифру можно сравнить с другими регионами, поскольку опрошены были жителей более 300 населённых пунктов России.

Так, в Москве ежемесячная помощь достигает 17 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 14,2 тыс. руб., в Красноярске — 12,2 тыс. руб., в Екатеринбурге — 11,9 тыс. руб, в Уфе и Волгограде — по 9 тыс. руб. В среднем по России сумма ровна 14 тыс.

В Перми в прошлом году размер помощи родителям составлял 9 тыс. руб., в 2022 году – 8 тыс. руб., а в 2021-м – 8,1 тыс. руб.

Что родителям необходимо помогать деньгами, считают 88% россиян. 53% заявили, что делать это нужно в любом случае, и 35% — только если они находятся в тяжёлом материальном положении.

Реально помогают родителям финансово 72% опрошенных: 23% делают это постоянно, 38% — по необходимости, 11% — крайне редко. Это чуть больше, чем в 2023 году: тогда с различной степенью регулярности родителей деньгами поддерживали 66% россиян.

Мужчины финансовую поддержку родителям оказывают чаще женщин (76% против 67%). Чем выше доход, тем больше размер помощи: 9 тыс. руб. тратят россияне с зарплатой менее 50 тыс. руб. в месяц, и 15,4 тыс. руб. — граждане с доходом более 100 тыс.

Те, кто зарабатывает более 100 тыс. руб., поддерживают родителей чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (78%).

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