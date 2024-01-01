Прокуратура оштрафовала директора парка Горького в Перми На одном из аттракционов травмы получили дети Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Перми к ответственности привлечён директор ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

В ведомстве отметили, что в прокуратуру Свердловского района Перми обратилась местная жительница, которая рассказала о травмах, полученных её несовершеннолетними детьми на одном из аттракционов.

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства, касающиеся обеспечения безопасности при эксплуатации развлекательных сооружений. После инцидента все недостатки были оперативно устранены.

По решению прокурора директору парка было предъявлено административное обвинение по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов), и ему назначен штраф 10 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.