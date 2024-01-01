Выставку «Образование и карьера» в Перми посетили 43 тысячи человек Форум работал в ВЦ «Пермь Экспо» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 7 по 10 ноября в ВЦ «Пермь Экспо» на ш. Космонавтов, 59 проходила выставка-форум «Образование и карьера». За четыре дня её посетили почти 43 тыс. учащихся, их родителей и педагогов со всего края. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Сам убедился, что с каждым годом всё больше вузов и работодателей принимают участие в выставке и готовят для ребят интересные площадки, — написал глава региона. — На финальном событии форума пообщался со школьниками 10-11 классов. Обсудили востребованные профессии и причины учиться и развиваться в Пермском крае».

Напомним, на выставке были представлены фирменные стенды школ, техникумов, колледжей и вузов Прикамья, где можно было получить информацию о программах поступления, целевых договорах и проходных баллах, ответы на другие вопросы, связанные с обучением. На стендах предприятий края также можно было найти сведения о вакансиях, стажировках, целевых договорах и пр.

На втором этаже «Пермь Экспо» работал образовательный форум.

Всего было проведено более 130 образовательных и профориентационных мероприятий.

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