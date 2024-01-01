Интерес жителей Перми к обучению вождению автомобиля вырос на треть Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В октябре 2024 года интерес жителей Перми к обучению вождению автомобилей возрос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на услуги автоинструкторов увеличился на 27%. Такие сведения представила платформа «Авито Услуги», добавив, что рост объясняется увеличением числа легковых автомобилей в городе.

Занятия по экстренному и контраварийному вождению становятся популярнее среди водителей на 71%. Средняя стоимость одного урока составляет около 3 тыс. руб. Количество предложений таких услуг возросло в 2,2 раза.

Наибольшим спросом у начинающих водителей по-прежнему пользуется обучение вождению в городских условиях. В октябре 2024 года интерес к этим занятиям также увеличился на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Урок длительностью 45 минут обойдётся в среднем от 1 до 2 тыс. руб., а предложения от инструкторов увеличились на 61%.

Спрос на уроки парковки за год возрос на 19%, при этом предложение от специалистов на платформе Авито Услуги увеличилось на 73%.

Жители Перми, которые давно не управляли автомобилем и сомневаются в своих навыках, обращаются к инструкторам, чтобы восстановить свои знания. Эта услуга стала популярнее на 10%, а количество предложений возросло на 42%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.