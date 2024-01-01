В Пермском крае вырос спрос на авто с пробегом с ценой более 1,5 млн рублей Увеличилось и предложение Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за год значительно выросло предложение автомобилей с пробегом в ценовом сегменте свыше 1,5 млн руб. По итогам октября 2024 года рост год к к году составил 63,6%. Спрос увеличился на 6,6%. Средняя цена такой машины не изменилась и осталась на уровне 2,35 млн руб., об этом пишет «Авито Авто».

Чаще всего покупатели интересовались машинами марки Toyota: на них пришлось 20,4%. На втором месте находится Kia с результатом 9,6%, третью позицию занимает Hyundai с 7,9%. В пятёрку лучших также вошли BMW и Volkswagen с 6,8% и 5,9% соответственно.

Что касается предложения за октябрь, то здесь на первом месте тоже оказалась марка Toyota с долей 13,5%. На второй позиции расположилась Kia с 9,7%, а на третьей — Hyundai с 7,6%.

Первые четыре позиции в топ-5 моделей с наибольшим спросом в регионе в октябре заняли автомобили марки Toyota. Лидером стала Camry (6% при средней цене 2,4 млн руб.). Вторую строчку по популярности занял RAV4 с 3,7% (2,5 млн руб.). Третье и четвёртое места с одинаковым значением — 3,2% — достались моделям Land Cruiser Prado (2,8 млн руб.) и Land Cruiser (3,95 млн руб.). Замыкает пятерку Kia Sportage с 2,3% при средней цене 2,2 млн руб.

Лидером по количеству объявлений также оказалась Toyota Camry: на нее пришлось 3,5% предложений. Все остальные модели получили долю менее 3% каждая.

В целом, предложение в этом ценовом сегменте выросло год к году на 63,6%, а спрос — на 6,6%.

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