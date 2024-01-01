В Соликамске полностью восстановили электроснабжение Отключения света были из-за непогоды Поделиться Твитнуть

Соликамск / фото: ilipin.livejournal.com

В Пермском крае глава Соликамского городского округа Александр Русанов отчитался о полном восстановлении электроэнергии во всех населённых пунктах муниципалитета.

«Электроснабжение восстановлено во всех населённых пунктах Соликамского городского округа», — написал чиновник в своём телеграм-канале.

Отметим, накануне, по состоянию на утро 10 ноября электричество в этом муниципалитете восстановили по южному направлению в деревнях Тренина, Харюшина, Попова-Останина, Лога и Володино) и по северному направлению (деревни Села, Чертёж, Н.Мошево и В.Мошево, Жуланово и Кузнецова, а также посёлок Затон).

После этого продолжились работы в малонаселённых и отдалённых территориях на правом берегу округа.

Напомним, в начале ноября в связи с непогодой на севере Прикамья произошли массовые аварии. Жители Березниковского округа почти неделю находились без света и воды. Пострадали также жители Соликамска, Чердыни, Красновищерска и других муниципалитетов. Утром 9 ноября из-за ремонтно-восстановительных работ без воды остались жители Соликамска.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.