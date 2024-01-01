Алёна Бронникова В Пермском крае средняя цена на бензин выросла на 12 копеек За неделю дизельное топливо подорожало на 43 копейки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 29 октября по 5 ноября средняя стоимость автомобильного бензина выросла на 12 коп. (+0,2% к предыдущей неделе). Такие данные следуют из отчёта Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты.

Средняя цена на топливо в Прикамье составила 59,12 руб., неделей ранее этот показатель составлял 59 руб. Стоимость одного литра АИ-92 выросла на 10 коп. до 53,74 руб., бензина марки АИ-95 — на 7 коп. до 58,34 руб., АИ-98 и выше — на 40 коп. до 80,84 руб.

Сильнее всего подорожало дизельное топливо. Рост цены за один литр составил 43 коп. (+0,6%), средняя цена на этот вид автомобильного топлива в Прикамье была зафиксирована на уровне 68,07 руб.

Регион остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по среднему показателю цены на топливо. В Пермском крае стоимость всех марок бензина и ДТ, кроме АИ-98, остаётся самой высокой в ПФО.

В целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 73 российских регионах, более всего в Республике Саха (+2,2%). Снижение — в четырёх регионах, заметнее всего в Республике Тыва и Забайкальском крае (-0,2%).

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