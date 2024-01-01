В Прикамье продолжается рост цен на автомобильное топливо Самые высокие темпы удорожания у бензина марки АИ-98 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 22 по 28 октября текущего года средняя стоимость литра автомобильного топлива выросла на 10 коп. и составила 59 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты.

Больше всего подорожал АИ-98 — на 40 коп., до 80,44 руб.

Стоимость одного литра АИ-92 выросла на 6 коп. и составила 53,64 руб., бензина марки АИ-95 — на 5 коп., до 58,27 руб. Цена за литр дизельного топлива тоже увеличилась. Показатель составил 67,64 руб., что на 16 коп. выше прошлой недели.

Пермский край остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по средней цене на топливо. Стоимость всех марок бензина и дизельного топлива, кроме АИ-98, остаётся в Прикамье самой высокой среди других регионов ПФО.

За рассматриваемый период изменение цен на бензин зафиксировано в 74 субъектах Российской Федерации. Более всего топливо подорожало в Республике Саха (Якутия) (+4,1%), снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Московской и Калужской областях (-0,1%).

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