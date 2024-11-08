Зарина Ситдикова Репетицию оркестра под управлением Теодора Курентзиса вновь покажут в прямом эфире Трансляция из зала в Санкт-Петербурге состоится 10 ноября Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 10 ноября, в 18:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге состоится открытая репетиция оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (6+). В прямом эфире подготовку к выступлению в рамках проекта Currentzis Lab покажет телеканал Дом.ру Гид и платформа movix.ru.

Как ранее писал «Новый компаньон», проект открытых репетиций Currentzis Lab был запущен в сентябре этого года. Зрители увидели, как музыканты оттачивают исполнение Пятой симфонии Густава Малера, которую они представили в Санкт-Петербурге и Москве в конце сентября — начале октября. Сейчас оркестр musicAeterna работает над Пятой симфонией Дмитрия Шостаковича.

Currentzis Lab — это редкая возможность узнать, что вкладывает дирижёр в интерпретацию сочинения, и увидеть, как он добивается воплощения своих идей вместе с музыкантами оркестра. Зрители наблюдают за тем, как исполнители работают над своими партиями, находят нужные интонации, достигают точности мелодических, ритмических и динамических нюансов, воплощающих замысел композитора и интерпретацию дирижёра.

Прямая трансляция очередной репетиции оркестра musicAeterna будет доступна в эфире телеканала Дом.ру Гид (кнопка 40), на сайте movix.ru и в мобильном приложении Movix.

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