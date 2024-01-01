Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Репетиции и мастер-классы Теодора Курентзиса можно будет посмотреть в прямом эфире Команда musicAeterna запускает проект Currentzis Lab Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Репетиции оркестра musicAeterna и мастер-классы Теодора Курентзиса будут транслироваться в прямом эфире. Проект получил название Currentzis Lab (6+).

В своих социальных сетях musicAeterna пишет:

«Currentzis Lab — уникальная возможность узнать, что вкладывает дирижёр в интерпретацию сочинения, и увидеть, как он добивается воплощения своих идей вместе с музыкантами оркестра. Зрители станут свидетелями того, как музыканты работают над своими партиями, как находят нужные интонации, достигают точности мелодических, ритмических и динамических нюансов, воплощающих замысел композитора и интерпретацию дирижёра. Погружение в детали партитуры вместе с дирижёром и музыкантами позволяет получить опыт вдумчивого слушания и затем — на концерте — проникнуть в суть звучащей музыки на новом уровне».

Первый эфир состоится 27 сентября в 18:00 по московскому времени. Музыканты будут работать над Пятой симфонией Густава Малера, которую планируют исполнить в Санкт-Петербурге 29 сентября и в Москве 4 и 6 октября.

Трансляцию можно будет увидеть на нескольких платформах:

— в официальном сообществе musicAeterna ВКонтакте;

— на YouTube-канале musicAeterna;

— на официальном сайте musicAeterna;

— на медиаплатформе smotrim.ru;

— в эфире телеканала Дом.ру Гид в интерактивном ТВ Дом.ру и платформы Movix (кнопка 40), а также на сайте movix.ru (http://movix.ru/) и в мобильном приложении Movix.

Знаменитое Adagietto из Пятой симфонии Малера было исполненную музыкантами musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса на могиле Сергея Дягилева на кладбище Сан-Микеле в Венеции в мае 2017 года. На сайте оркестра можно увидеть видео, посвящённое этому событию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.