Зарина Ситдикова Департамент транспорта Перми скорректировал расписание автобуса № 31 С 9 ноября изменится время отправлений части рейсов маршрута Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент транспорта Перми меняет расписание движения автобуса № 31. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По данным мэрии, с 9 ноября изменится время отправлений части рейсов автобусного маршрута. Корректировки затронут расписание как рейсов в будние дни, так и в выходные.

Городские чиновники объяснили предстоящие изменения меняющейся дорожной обстановкой. В администрации города призвали пассажиров быть внимательнее и следить за расписанием движения маршрутов общественного транспорта.

Как писал «Новый компаньон», ранее в Перми обновилось расписание автобусного маршрута № 26 в выходные. Теперь некоторые рейсы заезжают на ул. Мотовилихинскую, как это происходило в будни. По данным городского дептранса, о том, чтобы скорректировать схему движения автобуса просили местные жители.

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