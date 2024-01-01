В Перми меняется расписание движения автобусного маршрута №26 Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В администрации Перми, в департаменте транспорта, сообщили о новом расписании автобусного маршрута №26 в выходные дни.

Некоторые рейсы на выходных теперь будут заезжать на ул. Мотовилихинскую, как это уже происходит в будни. Эти изменения были внесены в ответ на просьбы местных жителей.

Ранее в дептрансе предупредили об изменениях в работе трамвайных маршрутов в воскресенье, 3 ноября. В связи с ремонтными работами на ул. Дзержинского движение трамваев № 3 приостанавливается на весь день. Пассажиры, направляющиеся к конечной остановке «Красный Октябрь», смогут воспользоваться автобусами, которые следуют по Парковому проспекту.

Доступ к депо «Красный Октябрь» остальных трамвайных маршрутов будет обеспечен только с 5:00 до 8:00 и с 20:00 до полуночи.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.