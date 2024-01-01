В Чусовом Пермского края сообщили об аварийном отключении котельной Без тепла и горячей воды останутся жилые дома, администрация, больницы, школы и детсады Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

В субботу, 9 ноября, с 8:00 до 20:00 произойдёт аварийное отключение котельной №6 в Чусовом Пермского края — на сообщение городской администрации обратил внимание «Рифей». «Причина: аварийные ремонтные работы на котельной», — уточняется в информации чиновников.

На время ремонта без отопления и горячей воды останутся детские сады №12 (ул. Ленина, 14а) и №30 (ул. Ленина, 30), школа №14 (ул. Ленина, 12), ООШ №9 (ул. Попова, 9), школа искусств (ул. Ленина, 44), Чусовская районная поликлиника (ул. Ленина, 24), тубдиспансер (ул. Пашийская, 63), здание администрации (ул. Ленина, 27) и жилые дома по следующим адресам: ул. Ленина, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 34, 34а, 35, 36а, 38, 41, 43; ул. Железнодорожная, 35а, 37, 38, 41, 42; ул. Фрунзе, 30, 35, 36, 37, 38; ул. Революционная, 74, 76, 78, 97, 99, 101; ул. Партизанская, 43, 49а, 51.

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