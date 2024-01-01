Алёна Бронникова Резервный фонд Пермского края в 2025 году пополнят ещё на 1 млрд рублей Часть средств будет направлена на поддержку участников СВО Поделиться Твитнуть

Объём резервного фонда Пермского края в 2025 году планируют увеличить ещё на 1,1 млрд руб. Соответствующую поправку губернатора Дмитрия Махонина к проекту краевого бюджета на трёхлетний период депутаты поддержали на заседании профильной рабочей группы по доработке проекта.

Как отмечает пресс-служба краевого парламента, данное предложение было внесено для обеспечения бюджетной стабильности в условиях санкционного давления. Часть средств резервного фонда будет направлена на поддержку участников СВО.

Также в проект была внесена поправка, уточняющая объём доходов. За счёт средств от акцизов на нефтепродукты и алкоголь в следующем году в бюджет может поступить более 1,6 млрд руб. Кроме того, депутаты предложили изменения в части запланированных расходов на туризм в ООПТ, учли федеральную поддержку программы формирования комфортной городской среды, увеличение финансирования на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов и инвалидов.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», проектом краевого бюджета изначально планировалось пополнить резервный фонд в ближайшие три года на 4 млрд руб. В следующем году предлагалось предусмотреть 2 млрд руб., а в 2026 и 2027 годах — по 1 млрд руб.

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