Алёна Бронникова Резервный фонд Пермского края пополнят на 4 млрд рублей Средства запланированы на непредвиденные расходы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Резервный фонд Пермского края в ближайшие три года планируют пополнить на 4 млрд руб. Соответствующие данные указаны в пояснительной записке к проекту бюджета региона на 2025-2027 годы.

Первым на документ обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Согласно законопроекту, в бюджете в 2025 году предлагается предусмотреть 2 млрд руб., а в 2026 и 2027 годах — по 1 млрд руб. ежегодно.

Средства планируют выделить на финансовое обеспечение непредвиденных расходов. В том числе они будут направлены на аварийно-восстановительные работы и мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

В действующей программе бюджета на 2024-2026 годы данная статья расходов составляла 3,5 млрд руб. Из них 1,5 млрд были выделены на текущий год, а на 2025 и 2026 годы планировалось направить по 1 млрд руб.

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