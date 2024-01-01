Алёна Бронникова Из работного дома в Перми спасли пропавшего жителя Саратова Мужчину отправили домой Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Поисковый отряд ПрикамьеПоиск" ВКонтакте

В Перми волонтёры помогли вызволить из работного дома пропавшего жителя Саратова. Информация о том, что в столице Прикамья родственники разыскивают саратовца, поступила волонтёрам утром 4 ноября, и уже вечером мужчина был спасён. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

После принятия заявки волонтёры создали ориентировку и сделали рассылку, начали проверять возможные варианты местонахождения разыскиваемого, выехали на осмотр камер видеонаблюдения. В это время мужчина связался с родственниками и уверил, что с ним всё хорошо, заработает на билет и приедет.

Волонтёры поняли, где находится мужчина, и при помощи сотрудников полиции вечером вызволили его из работного дома. После этого саратовца проводили на поезд домой. Мужчину нельзя было оставлять одного, поскольку была высока опасность снова быть завербованным. Окончательной точкой в работе волонтёров стало фото мужчины от родственников на саратовском вокзале.

Зимой волонтёры спасли из работного дома насильно увезённого с пермского вокзала вахтовика. Мужчина пропал при странных обстоятельствах 1 января и был найден в Башкирии ночью перед Рождеством.

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