Алёна Бронникова Пропавшего при странных обстоятельствах в Перми вахтовика нашли в Башкирии Мужчину насильно увезли в работный дом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пропавшего при странных обстоятельствах 1 января с вокзала Пермь II 45-летнего Евгения Созина нашли в Башкирии. Как рассказали perm.aif.ru в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск», мужчину обманным путём увезли в работный дом.

В день пропажи Евгений возвращался с вахты — из Москвы в Губаху. На станцию Пермь II он приехал днём 1 января, откуда планировал уехать домой на электричке 2 января в 6 утра.

Судя по камерам видеонаблюдения вокзала, в ожидании электрички он познакомился с молодыми людьми, они вместе выпивали. Затем незнакомцы ушли, и к нему подсели двое других мужчин, которые, как позже выяснилось, представились ветеранами СВО и предложили выпить за победу. Евгений согласился. По записям видеокамер видно, что после выпитого он стал вести себя странно, был невменяемым. Новые знакомые тут же вывели мужчину с вокзала в сторону парковки, после чего он пропал.

К поиску подключились полиция и волонтёры. По камерам удалось выяснить, что Евгений уехал с теми мужчинами на такси. Водителя нашли быстро, он назвал адрес конечного пункта, одного из тех, кто уводил Евгения с вокзала, уже задержали.

В «ПрикамьеПоиск» рассказали, что вахтовика с вокзала увели вербовщики, которые доставляют людей в работные дома. Его сначала удерживали в Перми, а затем переправили в Уфу. У мужчины забрали паспорт и телефон, держали в квартире под охраной, из-за чего он не мог покинуть помещение. Волонтёрам и полиции удалось вызволить пропавшего.

По дороге домой он сообщил об ещё одном жителе Пермского края, которого также вербовщики забрали с вокзала 1 января. Молодого человека удалось забрать из работного дома. Оба пострадавших рассказали, что при похищении их чем-то опоили, и они не могли контролировать ситуацию. В плену их удерживали насильно.

В поисковом отряде отметили, что благодаря оперативной работе пропавшего удалось найти быстро, иначе мужчину могли бы после Уфы увезти в другой город.

«Эта история закончилась благополучно, но всю дорогу волонтёров не отпускала тревога. Этот вечер, пожалуй, был наиболее тревожным для всего отряда. Теперь оба пермяка дома со своими семьями, они провели Рождественскую ночь дома, и это для нас большая победа», — написали волонтёры в соцсетях.

Жителей Пермского края просят быть бдительными и избегать употребления алкоголя в присутствии незнакомых людей, особенно, на вокзалах, постараться не принимать пищу и напитки от незнакомых лиц. В случае возникновения подозрений волонтёры рекомендуют доверять своей интуиции и избегать потенциально опасных обстоятельств, а также оставаться на связи и вовремя заряжать телефон.

В работных домах живут бездомные и попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию люди. Зачастую они работают бесплатно или за очень низкий доход. У попавших в такие организации людей зачастую забирают паспорт и личные вещи, удерживают силой или вербуют таким образом, что они теряют понимание реальности и убеждаются в возможности заработка.





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