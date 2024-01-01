Елена Синица В Перми ищут вахтовика, которого увели неизвестные с вокзала Мужчина возвращался с вахты — из Москвы в Губаху Поделиться Твитнуть

Родственники ищут 45-летнего Евгения Созина, который пропал 1 января с вокзала Пермь II при странных обстоятельствах. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на сестру пропавшего.

С её слов, мужчина возвращался с вахты — из Москвы в Губаху. На станцию Пермь II он приехал днём 1 января. Оттуда он планировал на электричке уехать 2 января в 6 утра, однако этого не произошло.

Судя по камерам видеонаблюдения вокзала, в ожидании электрички он познакомился с молодыми людьми, они вместе выпивали. На данный момент об их местоположении ничего неизвестно.

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