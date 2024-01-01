С 16 ноября запускается новая серия экскурсий «Зимний вечер в Перми» Поделиться Твитнуть

фото: ООО «СТК МТ Электро»

В Перми стартует новая серия экскурсий под названием «Зимний вечер в Перми». Организатором выступает перевозчик, обслуживающий маршрут № 300т. Первая экскурсия запланирована на 16 ноября.

Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, маршрут начнётся от ж/д вокзала «Станция Пермь I» и пройдёт через центральные улицы города. Продолжительность экскурсии составит около двух часов.

Во время экскурсии гид поделится историями о знаменитых пермяках, зимних развлечениях жителей. Участники смогут увидеть исторические особняки и памятники, связанные с известными личностями, узнать о театрах Перми, посетить живописные места и поучаствовать в интерактивной программе.

В конце экскурсионной программы в музейно-туристическом центре «Конфектория» состоится чаепитие с дегустацией сладостей, включая грильяж, созданный по старинному рецепту Владимира Судоплатова — основателя фабрики «Кама», ставшей предшественницей кондитерской фабрики «Пермская».

Как напоминает ВЕТТА, сейчас перевозчик развивает проект «Пермь-300 — город на Каме». Маршрут работает по пятницам, субботам и воскресеньям.

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