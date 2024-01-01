Алёна Бронникова Жители Пермского края стали реже покупать витамины Объём продаж снизился на 9,2% Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

За девять месяцев 2024 года объём проданных упаковок витаминов, включая лекарства и БАДы, снизился на 9,2% по сравнению с АППГ. Об этом сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на данные исследовательской компании DSM Group.

На фоне роста цен отмечается прирост пермского рынка витаминов в денежном выражении на 1,8%. За январь-сентябрь текущего года на региональном фармацевтическом рынке рост выручки составил 18,4%, при этом продажи снизились на 2,5%.

По информации аналитиков, чаще всего жители Прикамья покупают препараты для пищеварительного тракта и обмена веществ, их количество от общей выручки составило 18,9%. Также востребованы средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы — 16% и нервной системы — 11,2%.

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