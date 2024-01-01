Учёные Пермского Политеха рассказали о способах замедлить или остановить потерю зрения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) расскзали о том, как можно замедлить или остановить потерю зрения. Результаты своих исследований пермские учёные представлены на Всемирном дне зрения, который отмечается ежегодно 13 октября.

По словам профессора кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, доктора медицинских наук Олега Долгих, если человек стал замечать симптомы потери остроты зрения, то в первую очередь нужно идти к врачу. Назначения доктора необходимо строго выполнять: носить очки или линзы с указанной степенью коррекции, принимать лекарства, выполнять процедуры. Укрепить мышцы глазного дна поможет специальная гимнастика. На состояние зрительного аппарата влияет и образ жизни человека.

«Больше гуляйте на свежем воздухе. Доказано, что прогулки при естественном освещении способны остановить развитие близорукости у детей, подростков. Питайтесь полноценно и разнообразно. Особенно полезны для зрения продукты, богатые витамином А, лютеином, зеаксантином. Это овощи и фрукты оранжевого, красного, зеленого цвета, рыба, морепродукты, ягоды, орехи. Обеспечьте себе физическую нагрузку для укрепления всего организма», — рассказал Олег Долгих.

Важно также избавиться от вредных привычек, особенно курения, поскольку в табачном дыме есть много веществ, вызывающих поражение сосудов и слизистой оболочки глаз. Людям, чья работа связана со зрительными нагрузками, нужно регулярно делать перерывы, давая глазам отдохнуть.

Одна из вредных привычек формируется тогда, когда человек постоянно щурится. За счёт этого уменьшается размер зрачка, что приводит к сокращению количества света, проходящего через глаз и снижает размытость и искажения, которые возникают из-за неправильного фокусирования света.

«Меньший зрачок увеличивает глубину резкости, что позволяет лучше фокусироваться на предметах, расположенных на разных расстояниях от глаза. Получается также собрать свет на сетчатке, что делает изображение чётче», — объясняет профессор кафедры общей физики ПНИПУ, доктор физико-математических наук Виктор Криштоп.

Однако постоянное прищуривание развивает ранние мимические морщины, а в некоторых случаях вызывает головные боли. В момент прищуривания мышцы глаза напрягаются. Это также может быть вредно для зрения.

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