В Прикамье машиниста электрички нашли мёртвым Для расследования происшествия создана спецкомиссия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 7 ноября нашли мёртвым машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Пермь Сортировочная. Тело обнаружили в туалетной комнате. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции труда в Пермском крае.

По данным ведомства, сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Она должна установить обстоятельств и причины смерти работника.

Специалисты проводят опрос, осматривают место происшествия и анализируют документы, связанные с трудовой деятельностью машиниста.

Если будут установлены нарушения требований трудового законодательства, то ведомство примет административные меры. После проверки материалы расследования несчастного случая направят в органы следствия, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Еловском округе Пермского края во время работы в крестьянско-фермерском хозяйстве погиб тракторист-машинист предприятия, однако глава КФХ скрыл этот факт. Позже прокуратура обратилась в Государственную инспекцию труда в Пермском крае, сообщив о нарушениях трудового законодательства в сфере охраны труда. Идёт проверка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.