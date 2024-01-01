В Прикамье машиниста электрички нашли мёртвым
Для расследования происшествия создана спецкомиссия
В Перми 7 ноября нашли мёртвым машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Пермь Сортировочная. Тело обнаружили в туалетной комнате. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции труда в Пермском крае.
По данным ведомства, сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Она должна установить обстоятельств и причины смерти работника.
Специалисты проводят опрос, осматривают место происшествия и анализируют документы, связанные с трудовой деятельностью машиниста.
Если будут установлены нарушения требований трудового законодательства, то ведомство примет административные меры. После проверки материалы расследования несчастного случая направят в органы следствия, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности.
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