Судебные приставы арестовали в Пермском крае 613 автомобилей должников Одну из последних машин удалось разыскать с помощью дорожных камер Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы арестовали автомобиль жителя Краснокамска, задолжавшего ФНС свыше 200 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю, в отделении судебных приставов Краснокамска находится исполнительное производство по взысканию налоговой задолженности с местного жителя. Мужчина пренебрегал уведомлениями и предупреждениями приставов, скрывая свои доходы и автомобиль. Машина марки «Сузуки Гранд Витара» была объявлена в розыск.

С помощью камер, фиксирующих движение транспорта, приставы выяснили, что разыскиваемый автомобиль находится в Перми и каждое утро совершает поездки по одному маршруту.

Благодаря полученной информации, машину удалось остановить в ходе совместной операции судебных приставов, сотрудников Федеральной налоговой службы и дорожной полиции. На автомобиль был наложен арест.

«У должника есть 10 дней для решения своих финансовых вопросов и полного погашения задолженности. После истечения указанного срока транспортное средство будет передано на принудительную реализацию», — прокомментировали в ведомстве.

Всего с начала года подразделения ГУ ФССП России по Пермскому краю арестовали 613 автомобилей должников.

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