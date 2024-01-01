Лжепристав выманил у жителя Прикамья 30 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступила жалоба от гражданина, ставшего жертвой мошенника.

Неприятная ситуация произошла с жителем Лысьвы. На его мобильный телефон позвонил незнакомец, который представился действующим сотрудником местного отделения судебных приставов. Он сообщил о наличии у гражданина долга, требуя его немедленно погасить, угрожая описью имущества. Преступная схема сработала: пермяк перевёл 30 тыс. руб. по полученной ссылке.

ГУФССП по Пермскому краю напоминает, что настоящие судебные приставы никогда не угрожают гражданам и не требуют срочного погашения задолженности. Они только констатируют факта долга, предоставляют номер исполнительного дела и информацию о судебном решении, на основании которого осуществляется взыскание. Кроме того, официальные лица никогда не запрашивают личные данные по телефону и не отправляют подозрительные ссылки для перевода денежных средств.

«В случае подозрительного звонка от имени сотрудников службы судебных приставов рекомендуем незамедлительно прервать разговор и ни в коем случае не сообщать персональную информацию о себе», — говорится в сообщении ГУ ФССП по региону.

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