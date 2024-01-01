В Прикамье экс-начальник СИЗО №1 займёт пост замглавы Соликамска Дмитрий Борцов будет отвечать за сферу общественной безопасности Поделиться Твитнуть

Соликамск / фото: ilipin.livejournal.com

Дмитрий Борцов назначен новым заместителем главы администрации Соликамского округа, где он будет отвечать за сферу общественной безопасности. Об этом рассказал источник из администрации округа в беседе с изданием «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее Борцов занимал должность начальника следственного изолятора №1 в ГУФСИН по Пермскому краю. Он ушёл в отставку, имея звание полковника внутренней службы.

Его предшественник на посту заместителя главы по вопросам безопасности Сергей Майструк покинул свою должность в конце октября 2024 года.

Напомним, Майструк был назначен на должность замглавы администрации Соликамска в марте этого года. Ранее он руководил управлением муниципального контроля администрации СГО. Должность вице-мэра оказалась вакантной после ухода Андрея Швецова в связи с масштабной коммунальной аварией в декабре прошлого года, когда несколько районов города остались без тепла.

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