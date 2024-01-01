В Прикамье экс-начальник СИЗО №1 займёт пост замглавы Соликамска
Дмитрий Борцов будет отвечать за сферу общественной безопасности
Дмитрий Борцов назначен новым заместителем главы администрации Соликамского округа, где он будет отвечать за сферу общественной безопасности. Об этом рассказал источник из администрации округа в беседе с изданием «Коммерсантъ-Прикамье».
Ранее Борцов занимал должность начальника следственного изолятора №1 в ГУФСИН по Пермскому краю. Он ушёл в отставку, имея звание полковника внутренней службы.
Его предшественник на посту заместителя главы по вопросам безопасности Сергей Майструк покинул свою должность в конце октября 2024 года.
Напомним, Майструк был назначен на должность замглавы администрации Соликамска в марте этого года. Ранее он руководил управлением муниципального контроля администрации СГО. Должность вице-мэра оказалась вакантной после ухода Андрея Швецова в связи с масштабной коммунальной аварией в декабре прошлого года, когда несколько районов города остались без тепла.
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