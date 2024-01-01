Алёна Бронникова Вице-мэр Соликамска по безопасности покидает свой пост Сергей Майструк занимал этот пост с марта Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Заместитель главы администрации Соликамского городского округа Пермского края Сергей Майструк принял решение об уходе с поста. На этой должности он занимался вопросами общественной безопасности.

Как сообщает telegram-канал «СлуховойАнализатор», решение принято в связи со сменой работы. В данный момент Майструк написал заявление на расчёт. Информацию «Коммерсантъ-Прикамье» подтвердил источник, знакомый с ситуацией в администрации округа.

Напомним, Сергей Майструк был назначен на должность замглавы администрации Соликамска, ответственного за безопасность, в марте этого года. Ранее он руководил управлением муниципального контроля администрации СГО. Должность вице-мэра оказалась вакантной после ухода Андрея Швецова в связи с масштабной коммунальной аварией в декабре прошлого года, когда несколько районов города остались без тепла.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.