Замглавы Соликамска по вопросам общественной безопасности назначен Сергей Майструк Прежний вице-мэр ушёл в отставку после масштабной коммунальной аварии Поделиться Твитнуть

Сергей Майструк

«Коммерсантъ»

На должность заместителя главы администрации Соликамского городского округа, ответственного за безопасность, назначен Сергей Майструк, бывший начальник управления муниципального контроля администрации СГО. Эта информация была опубликована на официальном сайте администрации Соликамского городского округа.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», ранее Сергей Майструк занимался координацией, контролем и осуществлением мер по своевременному выявлению и устранению нарушений в рамках вопросов местного значения. Однако на сайте администрации в разделе управления муниципального контроля нет информации о новом руководителе.

Напомним, ранее вопросами безопасности в администрации Соликамска занимался Андрей Швецов. После масштабной коммунальной аварии в декабре прошлого года, когда несколько районов города остались без тепла, он ушел с муниципальной службы.

В то время был уволен замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ, и эта должность до сих пор не замещена.

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