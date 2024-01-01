В Перми ретро-трамвай КТМ-5 попал в ДТП В вагон врезался легковой автомобиль Поделиться Твитнуть

Фото: МУП «Пермгорэлектротранс»

Легендарный ретро-вагон КТМ-5, который проработал в Перми несколько десятилетий, 7 ноября вышел на линию в честь 95-летия трамвая. Он курсировал по трамвайному маршруту №11 — от станции Пермь II до Висима, но в центре города попал в аварию: в вагон на перекрёстке улиц Горького и Екатерининской врезалась легковушка.

Как сообщает 59.ru со ссылкой на пермяков, которые ехали в вагоне, в ходе инцидента никто не пострадал, но ДТП привело к пробке. Сам музейный экспонат КТМ-5 в ходе аварии тоже не пострадал.

По словам очевидцев, водитель автомобиля не уступил дорогу трамваю.

При этом пассажиры не вышли из вагона, а легковой автомобиль вскоре уехал. Когда трамвай доехал до Разгуляя, пассажиры вышли из него, и он отправился в депо.

Трамваи КТМ-5 — самая массовая модель трамвая в мире. Впервые они появились на улицах Перми в конце 1970-х годов и поставлялись вплоть до 1990-х. Вагон КТМ-5 сохранился в Перми в качестве ходового музейного экспоната. На базе КТМ-5 останутся в эксплуатации только вагоны спецназначения: снегоочистители, сварочные, грузовые и вагон-лаборатория.

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