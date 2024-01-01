«Молот» взял волевую победу над ХК «Норильск» Следующий матч состоится 10 ноября в Красноярске Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

Пермский хоккейный клуб «Молот» очередную серию матчей на выезде начал с победы. В рамках чемпионата ВХЛ пермяки сумели обыграть ХК «Норильск». Счёт игры — 5:3.

В хоккейном матче от «Молота» отличились игроки Пластинин, Ерохин, Зайцев и Голубев. Причём две последние шайбы в ворота соперника забросил Голубев.

«Играли с сильной командой, готовились, знали, что команда на ходу. Нам удалось забить в большинстве, в меньшинстве сыграли хорошо, так что это командная победа, ребята сегодня просто красавцы — под шайбы ложились, работали. Немного потеряли фокус во втором периоде, получили два гола. Но в остальном — молодцы, два важных очка. Для нас плей-офф уже начался. Посмотрите, как плотно всё в этой лиге: ты можешь любого выиграть, любому проиграть. Это придаёт дополнительного интереса чемпионату», - рассказал главный тренер пермской команды Евгений Попихин.

Отметим, после прихода Евгения Попихина в копилке «Молота» уже пять побед в шести матчах.

Ранее, 3 ноября, пермяки проиграли в заключительном матче домашней серии «Челнам» в OLIMPBET чемпионате России ВХЛ со счётом 3:4.

Следующая игра «Молота» состоится 10 ноября в Красноярске. Там пермская команда сыграет против «Сокола». Затем 12 ноября «Молот» выступит в Новокузнецке на матче с «Металлургом», а 14 ноября пермяков ждут в Барнауле. Они сыграют против «Динамо-Алтай».

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