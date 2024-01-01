В мэрии Перми опровергли изучение песен Shaman'а на уроках музыки в школах С творчеством певца ученики могли знакомиться «в рамках конкретных мероприятий» Поделиться Твитнуть

Как рассказали «Новому компаньону» в департаменте образования Перми, песни Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, не включили в рабочую программу по предмету «Музыка» в пермских школах.

В департаменте отметили, что модуль по современной музыкальной культуре формируется педагогами исключительно на основе методических рекомендаций по реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

При этом в ведомстве заявили, что речь может идти об исполнении определённых произведений Дронова «в рамках конкретных мероприятий».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в пермских школах на уроках музыки начали изучать песни Ярослава Дронова. И особое внимание будто бы уделяется композиции «Моя Россия» («Там, где поёт душа...»).

Весной этого года обсуждались планы включения в школьную программу песен таких исполнителей, как Shaman, Олег Газманов и Николай Расторгуев. Письмо с таким предложение в министерство просвещения направил депутат Госдумы Сергей Колунов. По мнению автора обращения, к изучению «песен патриотической направленности современных композиторов» проявили интерес сами учителя и родители школьников.

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