В школах Перми начали изучать песни Shaman Поделиться Твитнуть

В пермских школах начали изучать песни Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman. С творчеством певца учащиеся средних классов начали знакомить на уроках музыки. Об этом пишет «Текст».

Среди песен Shaman особое внимание уделяется композиции «Моя Россия» («Там, где поет душа..»).

Издание напоминает, что весной этого года появилась информация о планах включить в школьную программу песни таких исполнителей, как Shaman, Олег Газманов и Николай Расторгуев. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил соответствующее письмо в министерство просвещения. По его словам, сами учителя и родители учащихся проявили интерес к изучению «песен патриотической тематики современных композиторов».

На сегодняшний день школьники изучают песни Ярослава Дронова уже в нескольких регионах страны.

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