Глава СК поручил возбудить дело после падения глыбы льда на пермскую пенсионерку Дочь потерпевшей была не согласна с результатами проверки Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил пермским следователям возбудить уголовное дело после обращения жительницы Прикамья в СК. Пермячка рассказала, что на её 71-летнюю мать обрушилась глыба льда, но после проверки виновные не понесли наказания. Об этом сообщили в Информационном центре СК.

Женщина не согласилась с результатами установления обстоятельств травмирования её матери. Инцидент произошёл ещё в марте этого года, когда на пожилую женщину упала глыба льда с крыши многоквартирного дома по ул. Подлесной.

Пенсионерка получила телесные повреждения и ей потребовалось длительное лечение, чтобы восстановить здоровье. Однако к ответственности никого до сих пор не привлекли. Проверку проводил СУ СКР по Пермскому краю.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю следкома по региону Денису Головкину возбудить уголовное дело. Глава СК ждёт доклад о результатах расследование.

Это поручение контролируется в центральном аппарате ведомства.

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