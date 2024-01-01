В Роспотребнадзоре рассказали о распространении в Прикамье вируса Коксаки Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор не зафиксировал значительного роста заболеваемости вирусом Коксаки в Пермском крае. Об этом сообщил Евгений Смирнов, начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора, в интервью ТК «Рифей-Пермь».

По его данным, за первые девять месяцев 2024 года в Прикамье были выявлены несколько разновидностей вируса Коксаки, включая А6, А4, А9, а также Эхо-7, Эхо-30 и Эхо-11, которые могут вызывать серозный менингит.

В странах с тёплым климатом данная инфекция наблюдается на протяжении всего года. В Пермском крае заболеваемость проявляется сезонно. «Наиболее часто случаи фиксируются в июле, августе и сентябре», — уточнил Смирнов.

Отметим, что вирус Коксаки зарегистрирован в девяти российских регионах. В основном заболевают дети из детских садов и школ. Симптомы — высокая температура, кашель, насморк, боли в горле, сыпь и диарея.

По одной из версий, данный вирус мог быть завезен в РФ туристами из Турции.

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