Хор Пермской оперы возглавила Валерия Сафонова Первое её концертное выступление в новом амплуа состоится 19 февраля Поделиться Твитнуть

Валерия Сафонова

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

Пост главного хормейстера Пермского театра оперы и балета заняла Валерия Сафонова. «Она продолжит развитие хора как одного из важнейших творческих коллективов театра, а также займётся расширением его концертного репертуара», — сообщили в пресс-службе театра.

Валерия Сафонова училась в Новосибирской государственной консерватории по классу хорового дирижирования. На протяжении почти двух десятилетий была участницей хора musicAeterna. Валерия Сафонова выходила на сцену Пермской оперы в различных ролях: как дирижёр, хормейстер musicAeterna и солистка.

Сотрудничество с musicAeterna определило широкий репертуарный кругозор Сафоновой — от старинной музыки до мировых премьер современных композиторов.

Первым концертным выступлением Валерии Сафоновой во главе хора Пермской оперы станет концерт «Дух дышит, где хочет: пять веков английской музыки» (6+). Он состоится 19 февраля 2025 года.

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